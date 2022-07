Moest je tent eraan geloven deze Rock Werchter? A.S. Adventure verwerkt kapotte tenten tot toilettassen

Het festivalseizoen is begonnen. Een hele zomer lang dans je de hele dag de benen van je lijf, om dan te crashen in je kampeertentje. Helaas laten festivalgangers al te vaak kapotte tenten achter op de festivalweide. A.S.Adventure neemt daarom initiatief om de afvalberg te verkleinen. Deze zomer kan je namelijk bij hen versleten kampeertenten binnenbrengen. In ruil ontvang je een gratis one-of-a-kind reisaccessoire: een toilettas gemaakt van alle ingezamelde tenten. Ideaal om mee te nemen op je volgende avontuur.

Het is helaas nog steeds de realiteit dat tenten eenzaam achterblijven op de festivalweides. A.S.Adventure hoopt om met hun campagne te sensibiliseren, zodat festivalgangers hun kapotte tenten mee naar huis nemen. In hun winkels kan je die vervolgens ruilen voor een voucher. Daarmee kunnen ze binnen enkele maanden een gratis toilettas ophalen die 100% gemaakt is van de verzamelde tenten, met andere woorden een pièce unique. Reuse, reduce, recycle.

«Uiteraard vraagt het een inspanning van de festivalganger. Maar er zal nooit iets veranderen als we niet allemaal extra moeite doen. Elk stapje is er een vooruit», aldus Claudia Verswyver, duurzaamheidscoördinator bij A.S.Adventure.

Foto A.S. Adventure

Een kleinere afvalberg

Kies bewust voor kwalitatieve producten van duurzame materialen waar je jarenlang van geniet. Dat is de gedachtegang van A.S.Adventure. Heeft je tent toch zijn beste tijd gekend? Laat hem niet zomaar achter, maar ruil 'm in voor een voucher en bezit over enkele maanden een unieke toilettas.

«Via recycling en upcycling maken we de cirkel mee rond. We oogsten zo de grondstoffen voor nieuwe kwalitatieve producten, met als ultieme doel de afvalberg tot nul te herleiden», klinkt het bij A.S. Adventure. «We willen hiermee sensibiliseren om bewust om te gaan met je materiaal en het niet te snel op de afvalberg te laten belanden.»