Op vakantie? Bereid je dan maar voor op avontuurlijke seks

De zomervakantie is begonnen, de temperaturen gaan de hoogte in en bij velen staan de valiezen al klaar om op reis te vertrekken. Zorg er tijdens het inpakken alvast voor dat je het nodige bij hebt voor een stomende vrijpartij, want volgens een nieuw onderzoek hebben mensen meer avontuurlijke seks op vakantie - en meer affaires.

Het is datingsite IllicitEncounters, gespecialiseerd in buitenechtelijke relaties, die het onderzoek voerde. Ze ondervroegen 2.000 mensen over hun seksgewoontes op vakantie en wat blijkt? Negen op de tien geven aan dat ze avontuurlijker zijn in bed (of ergens anders).

Meer seks, meer avontuur

En die zin voor avontuur uit zich op verschillende manieren. Zo hebben mensen de neiging om tijdens een vakantie vaker buiten seks te hebben - de absolute nummer één is het strand, gevolgd door een lokale bezienswaardigheid en een veld. We zijn duidelijk minder bang om betrapt te worden als we andere oorden opzoeken.

Bovendien blijkt dat we simpelweg meer zin hebben in seks. 82 % van de mannen en 78 % van de vrouwen gaf aan dat vakantie hen geiler maakt. De reden daarvoor? Het warmer weer speelt een grote rol, maar ook het feit dat mensen minder kleding dragen en meer feesten heeft een positieve invloed op ons leven tussen de lakens.

Meer bedrog

Jammer genoeg blijkt ook dat we op vakantie sneller een scheve schaats rijden. Uit de studie komt naar voren dat 54 % van de mannen en 46 % van de vrouwen hun partner al eens bedrogen hebben op vakantie. Dat gebeurt het vaakst tijdens vrijgezellenfeestjes. Mensen tillen namelijk veel minder zwaar aan bedrog wanneer ze in een ander land zijn en beschouwen het sneller als ‘iets eenmaligs’. Benieuwd of de andere helft van het koppel het daar ook mee eens is...