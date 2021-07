Helft van de koppels ziet huidige bedpartner als «slechtste seks ooit»

Koppels zijn niet altijd even enthousiast over hun bedpartner. Integendeel. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de stellen hun huidige partner als de slechtste bedpartner zien die ze ooit hadden.

Hoewel je wellicht kan denken dat een seksuele relatie groeit naarmate je elkaar beter leert kennen, geldt dit niet voor iedereen. Het Zweedse merk Lelo, voor seksspeeltjes, hield een onderzoek onder 2000 mensen met een seksueel actieve relatie. De helft van deze koppels is dus blijkbaar niet zo tevreden en noemt het de «slechtste seks die ze ooit hadden».

Geen rozengeur en maneschijn

Wellicht beïnvloedt het romantische en rooskleurige beeld van eerdere bedpartners, one-night stands en een wild vrijgezellenleven, de kijk op hun huidige relatie. Echter blijkt uit het onderzoek dat één op de vijf ondervraagden zich volledig bewust is van het feit dat hun eerdere seksleven ook geen rozengeur en maneschijn was.

Eén op de vijf ondervraagden heeft meer dan tien ‘echt vreselijke’ seksuele ervaringen in hun leven meegemaakt. Het gemiddelde aantal daarvan staat op zeven. En ook de minder goede ervaringen blijven je bij. Uit het onderzoek blijkt dat 69 procent zowel goede als slechte seks onvergetelijk vindt.

«Lachen met je bedpartner om ongemakkelijke seks»

Communicatie, eerlijkheid en lachen om de foutjes in bed, lijken de sleutel tot betere seks. Sara Kranjcec Jukic van Lelo vertelt tegen Metro UK dat je om sommige ongemakkelijke of pijnlijke bedsituaties moet kunnen lachen. «Hoe meer je ongemakkelijkheden op een niet-oordelende en humoristische manier bekijkt, hoe meer plezier iedereen heeft. Het leven is geen film. Seks tussen mensen is tot op zekere hoogte altijd ongemakkelijk en niemand kan daaraan ontsnappen. Je hoeft je daar niet voor te schamen», vertelt Kranjcec Jukic.

«Goede seks vindt plaats wanneer beide partijen hun best doen om naar hun eigen lichaam te luisteren, aandacht te besteden aan hun partner en wanneer ze zichzelf niet meer zo serieus nemen»,vervolgt de Lelo-manager.