Op deze leeftijd zijn we gelukkig met ons lijf en op deze het gelukkigst

Als je dacht dat de piek van je leven na je dertigste ophoudt, dan heb je het mis. Uit onderzoek blijkt dat we rond ons zestigste levensjaar het meest tevreden zijn over ons lichaam. En een ander onderzoek benadrukt dat we het gelukkigst zijn op ons 82ste. Ouder worden is dus wellicht niet zo erg als het lijkt.

Een Nieuw-Zeelands onderzoek toont aan dat de kijk op ons lichaam op latere leeftijd beter wordt. Meestal zijn we rond ons zestigste levensjaar tevreden met onszelf. De Australische Griffith Universiteit, de Universiteit van Queensland en de Nieuw-Zeelandse Universiteit van Auckland werkten hiervoor samen. De wetenschappers ondervroegen meer dan 15.000 mannen en vrouwen tussen de 18 en 94 jaar. Hun bevindingen verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift Body Image.

Body positivity en gezondheid boven uiterlijk

De tevreden leeftijd van zestig jaar geldt voor mannen en vrouwen. Maar vooral vrouwen begonnen vanaf hun 60ste van hun lichaam te houden. Reden daartoe kan zijn dat op die leeftijd gezondheid belangrijker is dan uiterlijk. Mannen bleken over het algemeen meer tevreden dan vrouwen.

Voornamelijk zwangerschappen en posttraumatische periodes hebben een negatief effect op het zelfbeeld van vrouwen. Want deze fases botsen met de huidige schoonheidsidealen. Aankomen, veranderende lichaamsvormen, haaruitval en een onrustige huid passen niet binnen het Westerse schoonheidsbeeld.

Toch blijkt dat men minder ontevreden is met hun lichaam dan een aantal generaties terug, stellen de onderzoekers. Het argument dat ons zelfbeeld verslechtert in de moderne tijd, wordt daarmee ontkracht. De term ‘body positivity’ kreeg de afgelopen jaren ook steeds meer aandacht.

Ouder worden is geen aftakeling

Maar dat is nog niet alles. Want men blijkt ook nog eens het gelukkigst op 82-jarige leeftijd. Wat? Ja echt waar. Sommige delen van de hersenen verbeteren zelfs als we ouder worden. Daniel Levitin schreef over dit onderzoek in zijn boek: ‘The Changing Mind: A Neuroscientist’s Guide To Ageing Well’. Oftewel Nederlands vertaald: ‘De veranderende geest: een neurowetenschappelijke gids om goed ouder te worden’.

Dit onderzoek ontkracht de theorieën over aftakeling naarmate we ouder worden. Het aanleren van nieuwe vaardigheden kan dus ook nog op oudere leeftijd. En ook je geheugen hoeft niet achteruit te gaan. Daarnaast klopt de gedachte dat ouderen vaker depressief zijn niet, volgens de auteur. «Mensen worden empathischer en kunnen beter omgaan met uitdagingen op oudere leeftijd. Voor zichzelf en anderen», zegt Levitin.