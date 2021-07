Model (56) poseert in bikini om statement te maken: «Ik wil niet elke dag tegen mijn leeftijd vechten»

Model Paulina Porizkova (56) heeft een bikinifoto gedeeld met de boodschap om je leeftijd te aanvaarden. «De enige manier om te stoppen met ouder worden is om te sterven», klinkt het.

Paulina Porizkova is een van oorsprong Tsjechisch model, maar heeft nu de Amerikaanse en Zweedse nationaliteit. Ze mocht doorheen haar lange carrière al onder andere de cover van Playboy, Elle, Cosmpolitan en Vogue versieren. Voor dat laatste magazine ging ze recent nog volledig naakt.

Maar ook op Instagram kan de 56-jarige Porizkova wel poseren. Ze deed dat ditmaal in een grijze bikini en grijze haren, én met een boodschap: «Leeftijd bestrijden. Omgekeerde veroudering. Verjongen. Antiveroudering. Dat is allemaal niet mogelijk. Maar als je op internet naar veroudering zoekt, krijgt je dit: pillen, drankjes en trainingen om het verouderingsproces te bestrijden», steekt ze van wal.

Schaamte

«Ik wil niet de rest van mijn leven elke dag tegen mezelf vechten. Maar ik wil het beste maken van wat ik heb gekregen. En ik wil een helder licht schijnen in de donkere hoeken van de schaamte die vrouwen moeten ondergaan omdat ze durven te verouderen». «Ja, ik koos deze foto waarop ik er erg goed uitzie om jullie aandacht te trekken», voegt ze er onderaan nog aan toe. In de reacties klinkt luidkeels applaus voor de woorden van Porizkova, maar af en toe klinkt er ook kritiek. Sommigen vinden immers dat het model er wel uitzonderlijk goed uitziet voor haar leeftijd, en dat zeker niet alle vrouw dat geluk hebben. «Als ik jouw lichaam had, zou ik er ook zo mee pronken, maar helaas gaat het verouderingsproces bij mij anders», klinkt het onder meer.