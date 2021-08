Olijven in pot? Dit kan je doen met het water

Olijven. Sommige mensen zijn er helemaal zot van, anderen gruwelen bij de gedachte alleen. Eén ding is zeker: ze hebben een uitgesproken smaak. En die smaak is niet exclusief voorbehouden voor de olijven zelf, maar ook het vocht waarin ze bewaard worden krijgt een bijzonder smaakje.

Als je op dit moment een pot olijven in de koelkast hebt staan, lees er dan eens het etiket op na. Grote kans dat er, naast de vruchten zelf, enkel water en zout in de container zitten. Het vocht dat je overhoudt nadat je alle olijven soldaat hebt gemaakt is dus niet meer dan gezouten water met een olijfsmaakje, wat betekent dat je het zeker niet weg hoeft te gooien.

Smaakmaker

Het gearomatiseerde vocht kan je gerechten namelijk een ware upgrade geven. Zo kan je enkele lepels toevoegen aan je tomatensaus (let er wel op dat je dan geen extra zout meer toevoegt), aan je pesto of aan je marinade. Of wat dacht je van rijst met een subtiele olijfsmaak? Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is een scheutje van het vocht toevoegen aan je kookwater. Heel simpel dus, maar een trucje met bijzonder veel effect.