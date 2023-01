Nog geen naam voor je viervoeter? Deze hondennamen waren het populairst in 2022

Er bestaat geen beter gezelschap dan een hond. Althans, voor velen onder ons. Aan de onvoorwaardelijke liefde van zo’n trouwe viervoeter kan niets tippen en het is dan ook niet meer dan logisch dat we alles voor de beestjes doen. En dat betekent in eerste instantie: een geschikte naam vinden.

Natuurlijk bestaan er qua hondennamen een aantal vaste waarden. Wellicht is Lassie één van de eerste opties die in je opkomt, maar dan stelt zich de vraag of je écht die richting uit wil gaan. Je wil tenslotte niet dat op de hondenschool de helft van de viervoeters op je af komt lopen wanneer je de jouwe roept. Het volgende lijstje, opgesteld door Just Russel, kan dan ook zowel een inspiratiebron vormen als een no-go zone, afhankelijk van of je al dan niet origineel uit de hoek wil komen.

Populairste hondennamen in België

1. Max

2. Luna

3. Billie

4. Jack

5. Sky

6. Mila

7. Nala

8. Milo

9. Lola

10. Balou