Slapen met je trouwe viervoeter niet zo onschuldig in de winter

Meer dan de helft van de eigenaars van honden geeft toe naast hun hond te slapen. Hoewel snoezelen met uw hond veel voordelen heeft, waarschuwen sommige dierenartsen dat het riskant kan zijn, vooral in de wintermaanden.

Een van de grootste zorgen is oververhitting. Tijdens koude periodes is de kans groot dat honden in je bed onder de dekens kruipen om zich te verwarmen. Als u zich echter bedekt met dikke dekens en dekbedden, kunnen sommige honden moeite hebben om uit bed te komen als ze het te warm hebben, volgens dierenartsen.

Veilige uitgang

"Hele kleine honden, puppies, oudere honden en honden met artritis of andere mobiliteitsproblemen kunnen moeite hebben om een veilige uitgang te vinden als ze het te warm krijgen," vertelde Katy Alexander, Veterinary Research Lead bij Blue Cross in het Verenigd Koninkrijk, aan The Telegraph.

Verzwaarde dekens

"Verzwaarde dekens die te zwaar zijn om veilig naar buiten te kunnen, moeten worden vermeden. Verwarmde dekens kunnen brandwonden veroorzaken en het elektrische snoer vormt een gevaar als erop gekauwd wordt," voegde ze eraan toe.

Slaapkwalitiet

Er zijn ook aanwijzingen dat het delen van je bed met een hond je slaapkwaliteit kan beïnvloeden. Uit een studie in 2020 bleek dat het hebben van een hond in bed het aantal bewegingen van mensen gedurende de nacht deed toenemen. Hoewel geen van de deelnemers problemen met slapen meldde, kan de beweging erop wijzen dat ze niet zo vast sliepen als ze dachten.