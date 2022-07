Nieuw-Zeeland smeekt om geen zeesterren meer op de BBQ te leggen

Nieuw-Zeelanders leggen al eens graag een lokale specialiteit op de barbecue, zoals octopussen en zeesterren, maar locals willen dat daar een beperking op komt. Ze roepen de autoriteiten op om het plunderen van de kustwateren aan banden te leggen. Ze vrezen dat de bevissing zorgt voor een verstoring van het ecosysteem en het mogelijk uitsterven van bepaalde diersoorten. Dat schrijft The Guardian.

Het is een inheemse traditie in Nieuw-Zeeland om te foerageren, maar recent worden de kustwateren en rotspoelen volledig overbevraagd. «De rotspoelen zaten vroeger vol anemonen, garnalen, krabben en zeesterren, allerlei zeedieren, dus. Daar blijft nu bijna niets van over», zegt Mary Coupe, leider van de belangenorganisatie ‘Save the Rock Pools Committee’.

BBQ-stop

Lokale en inheemse groepen, zoals de iwi, lobbyen nu om foerageren aan de kustlijn en rotspoelen tijdelijk te bannen. Ze beweren dat groepen emmers vol zeedieren vangen en op de barbecue gooien. «Ik zie geregeld grote groepen met hamers, draad en schroevendraaiers gewoon alles – bokalen met zeesterren, schaaldieren – uit de rotspoel halen», aldus Coupe. De overbevissing, baggerwerken en vervuiling zorgen ervoor dat het ecosysteem onder druk komt te liggen.

Herearoha Skipper, een iwi, smeekt in een open brief naar de regering om iets aan de overbevissing te doen, anders «zullen onze zeediersoorten verdwijnen». De inheemse groep roept op tot actie zodat «toekomstige generaties niet de catastrofale gevolgen moeten dragen van de vernietiging van een culturele activiteit, de biodiversiteit en het ecosysteem.»