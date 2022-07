Niet enkel brochettes: 36% van de Vlamingen is de afgelopen jaren met groenten gaan barbecueën

Wie zomer zegt, zegt barbecues. We zijn de afgelopen jaren nog meer gaan barbecueën en daarbij leggen ruim 1 op de 3 Vlamingen steeds meer groenten op het rooster. In vergelijking met de wintermaanden kiest bijna de helft van de Vlamingen voor meer hapjes. Dat blijkt uit onderzoek van maaltijdboxleverancier HelloFresh.

In de zomer kiest 41% voor meer aperitiefhapjes dan in de winter, en dat vooral in het gezelschap van anderen: bijna een derde (29%) eet vaker samen met gezelschap in vergelijking met de winter. Ook blijft de Vlaming in de ban van de grill: maar liefst een derde (32%) geeft aan nog vaker te barbecueën dan de jaren voordien. Opvallend daarbij is dat men ook steeds vaker kiest voor meer groenten op de barbecue (36%).

Ondanks dat Vlamingen met meer groenten barbecueën, blijkt uit de cijfers dat vegetarische alternatieven nog niet echt hun weg vinden naar de Vlaamse barbecues. Slechts 12% van de Vlamingen is de afgelopen jaren aan de slag gegaan met meer vleesvervangers op de grill.

Gezondere eetgewoonten

Naast meer groenten op de barbecue, zien we dat Vlamingen van een gezonder eetpatroon houden tijdens de zomer. 31% beweert gezonder te eten, in vergelijking met de wintermaanden. Hierbij verkiest 31% van de Vlamingen tijdens de zomer maaltijden met minder calorieën. Tot slot geeft men in de zomer vaker dan in de winter de voorkeur aan een vers gekookte maaltijd (39%).