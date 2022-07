Vegan en fan van burgers? Dan moet je langsgaan bij deze pop-up

De tijd dat we bij het woord ‘burgers’ spontaan dachten aan een bloederig, sappig stuk vlees is al lang voorbij. Tegenwoordig kan je in elk zichzelf respecterend bugerrestaurant minstens één vegetarische, misschien zelfs vegan versie op de kaart terugvinden. Maar wat nu als er een restaurant met alleen maar vegan burgers bestond?

Wel, vegans hebben geluk want nog tot 7 augustus kan je in Brussel terecht bij een pop-up restaurant, volledig gespecialiseerd in plantaardige burgers. En hoewel de pop-up nieuw is, zou het zomaar kunnen dat je de burgers al eens hebt geproefd.

Kitsune

De pop-up is namelijk van de hand van Kitsune, een plantaardig restaurantconcept met Aziatische invloeden dat ontstond tijdens de lockdown. Door de bijzondere omstandigheden functioneerde Kitsune aanvankelijk enkel online, met leveringen via Uber eats, Deliveroo, Take Away en Proxideal. Nu krijgt het vegan adresje dus ook een (voorlopige) vaste stek, al hoopt eigenaar Guillaume om tegen het einde van het jaar een definitieve locatie te vinden. Kitsune’s pop-up kan je vinden in de Beenhouwersstraat in hartje Brussel en maakt deel uit van Kokotte, een project van hub.Brussels en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.