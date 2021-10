Net op tijd voor Halloween : Wat is een « spookdrol » ?

Stoelgang komt in vele vormen, kleuren, geuren, maten en moeilijkheidsgradaties. Dokter Sameer Islam sprak onlangs in een video over de «spookdrol». De spookdrol is geen paranormale, gruwelijke, halfdode drol. De term slaat eerder op drie soorten uitwerpselen die op hun eigen manier geen spoor achterlaten, en ze vertellen ook iets over jouw darmflora.

Het is altijd belangrijk om jouw stoelgang min of meer in de gaten te houden. Het is de meest duidelijke indicator van de gezondheid van jouw darmflora. Het voordeel van de spookdrol is dat hij heel herkenbaar is, dus dat je ook meteen weet wat er aan de hand is als je er eentje produceert.

Drie soorten spookdrollen

Columnist voor Men’s Health dokter Sameer Islam deelde in een video zijn kennis over de geestelijke ontlasting. Hij beschrijft drie soorten uitwerpselen die voldoen aan de voorwaarden om van een spookdrol te kunnen spreken:

1. Je voelt een onweerstaanbare drang om naar het grote toilet te gaan, maar dan blijkt dat het enkel over een windje gaat.

2. Je deed je gevoeg, maar eenmaal je op zoek gaat naar jouw creatie in het toilet is hij nergens te bespeuren.

3. Ook wel ‘golden drop’: een drol die jou geen afveegwerk bezorgt en dus geen sporen achterlaat op het toiletpapier.

Slechts een problematische spookdrol

Het goede nieuws is dat slechts een van deze verdwijnende drollen blijk geeft van mogelijke darmproblemen. Het tweede spook toont vooral dat je een heel gezonde stoelgang hebt, en het derde betekent dat jouw persproduct erg vlot de uitgang bereikte. Niets om je zorgen over te maken.

Nummer een daarentegen, de vervelendste van de drie spookdrollen, wijst wel op een probleem. Dat betekent dat er te veel lucht in je dikke darm en endeldarm zit. De lucht duwt op de zenuwen in die darmen waardoor het lijkt dat je moet gaan.

Je darmen ontgassen doe je niet enkel door protjes te laten. Vaak wijst die eerste spookdrol op constipatie, maar het is vooral ook een teken dat je je voeding moet aanpassen. Mijd voedsel dat je winderig kan maken. Er zijn bijvoorbeeld enkele windjesklassiekers: bonen, ui, paprika en kikkererwten. Bovendien kan een teveel aan lucht ook veroorzaakt zijn door te veel lucht te happen, bijvoorbeeld door met een rietje te drinken.

De spookdrol is dus niets om bang voor te zijn, maar vooral een geest die opstapt uit de toiletbol om je te waarschuwen over de staat van jouw darmflora. Bedankt geest!