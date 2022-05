Natuurliefhebber tot op het bot? Dan moet je deze bestemmingen ontdekken

Waar gaat een mens anno 2022 zoal op vakantie? Hoewel sommigen onder ons nog steeds kiezen voor citytrips of resort vakanties, doet een uitje met als bestemming de natuur het dezer dagen ook erg goed. Na al die lockdowns zijn we dringend toe aan een beetje frisse lucht en een vakantie te midden van de natuur is dé perfecte manier om daaraan te geraken.

Maar waar kan je het best naartoe als je wil genieten van ongerepte natuur? USwitch vond het tijd voor een onderzoek en nam dus 33 Europese landen onder de loep. Op basis van de hoeveelheid bos, het percentage platteland, de watergebieden, het aantal unieke diersoorten en het aantal wandelpaden in de natuur maakten ze een lijstje met de meest natuurvriendelijke bestemmingen. En wat blijkt, heb je zin in een portie natuur, dan trek je best richting Zwitserland - al doen Slovenië en Kroatië het ook opmerkelijk goed.

Top tien natuurbestemmingen in Europa

1. Zwitserland

2. Slovenië

3. Kroatië

4. Oostenrijk

5. Bulgarije

6. Zweden

7. Slovakije

8. Spanje

9. Luxemburg

10. Italië