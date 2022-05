Alleen op reis? In deze landen maak je het snelst vrienden

Soloreizen wint aan populariteit. Nu de ratrace weer op volle toeren draait, is het fijn om helemaal uit je comfortzone te treden en alles en iedereen die je kent achter te laten. Alleen reizen kan evenwel soms eenzaam zijn. Hostelworld ging daarom op zoek naar de tien bestemmingen waar je het snelst vrienden kunt maken.

Uit onderzoek van Hostelworld bleek allereerst dat 55% van de ondervraagden van plan waren om alleen op reis te gaan in 2022. Al waren die reizigers niet per se zorgeloos: 72% van de soloreizigers voelden zich zenuwachtig over hun trip. 30% ontzag het zich om zichzelf voor te stellen aan iemand nieuw.

Herken je jezelf in die bekommernissen, maar wil je toch alleen op reis gaan? Dan kan deze lijst van Hostelworld misschien wel van pas komen. Ze stelden een top 10 op van de landen waarin je het snelst nieuwe mensen leert kennen, van het oosten van de wereld tot het zuiden.

Top 10

1. Spanje

2. Verenigde Staten

3. Italië

4. Verenigd Koninkrijk

5. Mexico

6. Duitsland

7. Frankrijk

8. Australië

9. Thailand

10. Portugal