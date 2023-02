Na de pinguïn en het konijn: is de virale ‘SnailVibe’ de ultieme vibrator?

Het internet is geobsedeerd met het nieuwe seksspeeltje genaamd ‘SnailVibe’. Niet alleen de vorm is – op zijn zachtst gezegd – vernieuwend. De vibrator maakt vooral furore omdat je er veel dieper mee kunt penetreren dan de andere bekende duale vibrator: het konijn. Daardoor kan de SnailVibe, aldus zijn website, «de vibrerende kracht van de wand» combineren met de «diepte van een dildo» en de «dubbele stimulatie van een konijnvibrator». Drie seksspeeltjes in één, zeg maar. Met vijf intensiteiten qua vibratie en vijf verschillende snelheden zijn er meer dan «600 combinaties» van standjes mogelijk, voor «één orgasmische multivibe».

Verwarring

De vorm roept evenwel veel vragen op. Dat het slijmerige weekdier niet meteen het meest sexy beest van het dierenrijk is, stelt nog het kleinste probleem. Meer discussie is er over de grootte: de SnailVibe is zo’n 24 centimeter lang, wat lichtjes intimiderend kan overkomen. En dan is er nog de kwestie van hoe je het speeltje kan inbrengen. Het ‘huisje’ van de slak zou uitrolbaar zijn, waardoor de rest van het lichaam tot meer dan 10 centimeter diep kan glijden. Een demonstratiefilmpje op de Instagrampagina van de Amerikaanse seksshop ‘Lovers’, met 18 miljoen views, leidde ogenschijnlijk enkel maar tot meer chaos, met een commentsectie die bevolkt wordt door verwarde zielen.

«Holy Escargot»

Toch is het speeltje een ware hype, met dank aan nieuwsgierigen die het mysterie van de slak willen ontrafelen. De SnailVibe kwam voor het eerst op de markt drie jaar geleden, maar raakte al vijf keer uitverkocht. Wie het krachtig vibrerende speeltje onder de knie krijgt, is lovend. Op de website van Lovers staan bijna uitsluitend 5-sterrenreviews, met veelbelovende titels als «het beste orgasme van mijn leven» en «Holy Escargot Batman!!». «Is de hype helemaal waard. Laat alsjeblieft de onconventionele vorm jou niet tegenhouden, want dit is een ware gamechanger. De slak heeft KRRRRACHT», schrijft iemand bijvoorbeeld. De enige minpuntjes die opduiken, zijn dat de ‘SnailVibe’ vaak té intens is voor sommige gebruikers en het pijnlijke prijskaartje van 130 euro.