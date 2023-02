Eén op de drie Belgen wil seksspeeltje als Valentijnscadeau

Valentijn staat weer voor de deur. Het feest van de liefde is voor koppels het uitgelezen moment om even dicht bij mekaar te zijn. Een romantische of pikante avond? Alles kan! En daar hoort uiteraard een passend geschenk bij. Uit onderzoek van eroticashop Babylon Loveshop blijkt dat 33,7% van de Belgen graag seksspeeltjes cadeau krijgen. Maar er is duidelijk wel nog wat schroom. Zo heeft nog slechts 8,2% ooit al een seksspeeltje cadeau gedaan op Valentijn.

Valentijn komt eraan en dat betekent tijd om een cadeautje te kopen voor je geliefde. Een seksspeeltje in geschenkverpakking is daarbij geen absoluut taboe. Terwijl vier op de tien Belgen (41%) vinden dat een seksspeeltje of een ander product voor seksueel genot een leuk cadeau kan zijn voor je (seks)partner, heeft nog maar een kwart (27%) het effectief al eens cadeau gedaan. Valentijn lijkt de gelegenheid bij uitstek er toch eens voor te gaan. Zo geeft één op de drie Belgen (33,7%) aan dat het zelf graag een seksspeeltje als cadeau zou krijgen. 8,2% heeft het effectief al eens cadeau gedaan op Valentijn.

Over het algemeen zijn Belgen best wel te vinden voor seksspeeltjes. Zes op de tien (61%) gaan ermee akkoord dat seksspeeltjes je seksleven (weer) spannender kunnen maken. Vooral jongeren denken daar zo over (-35: 71%; 35-54: 67%), al is bijna de helft van de 55-plussers (47%) daar ook van overtuigd.

Let’s talk about sex

Valentijn is ook hét moment waarbij koppels mekaar eens wat dieper in de ogen kijken en even reflecteren over hun relatie. Seks is daarbij een onderwerp dat niet voor iedereen even makkelijk bespreekbaar is. Uit het onderzoek dat Babylon Loveshop liet uitvoeren blijkt dat een kwart van de Belgen (25%) zich ongemakkelijk voelt om over seks te praten. Al vinden zes op de tien Belgen (60%) wel dat er (meer) vrijuit over seks gepraat zou moeten worden. De Belgen die wel makkelijk over seks kunnen praten, doen dat vooral met volgende personen:

- Partner (60%)

- Vrienden (42%)

- Collega’s (15%)