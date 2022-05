LIFEHACK. Zo blijven je aardbeien extra lang vers

Het aardbeienseizoen is in volle gang en als we konden, zouden we de heerlijk zoete vruchten liefst drie keer per dag naar binnenspelen. Als ontbijt, lunch of avondeten: eigenlijk kan het allemaal. Het enige nadeel van aardbeien is dat ze zo kort houdbaar zijn. Eén dag aan onverwachte plannen en bij thuiskomst wacht er een nat, zompig bakje aarbeien in de koelkast, klaar om weg te gooien.

Zonde van je geld én slecht voor de planeet. Eten weggooien doe je best zo min mogelijk en elk trucje dat daarbij kan helpen, is welgekomen. En laten we nu net dé manier gevonden hebben om je aardbeien een stuk langer vers te houden.

Azijn en keukenpapier

Wil je je aardbeien een week of zelfs langer bewaren, dan heb je niet veel nodig. 10 centiliter witte azijn om precies te zijn. Meng de azijn met 60 centiliter koud water en laat je aardbeien hier een vijftal minuten in weken. Op die manier worden eventuele beestjes en bacteriën gedood, wat de houdbaarheid ten goede komt. Spoel de aardbeien vervolgens af met koud water en laat ze aan de lucht drogen. Eens het vocht verdwenen is, stop je ze in een plastic bakje in de koelkast - voorzie zeker een deksel én een stuk keukenpapier op de bodem om eventueel vocht op te vangen. Et voilà, je hoeft je geen zorgen meer te maken dat je aardbeien al na een dag niet meer goed zijn!