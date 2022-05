BAH. Daarom is het belangrijk om je aardbeien goed te wassen

Het aardbeienseizoen is in volle gang en daar worden we erg blij van. Of je ze nu koopt in de supermarkt, op de markt of bij een kraampje langs de weg, de geur én smaak van aardbeien doet je spontaan zin krijgen in de zomer. Bovendien kan je de vrucht op duizend-en-één verschillende manieren gebruiken, allemaal even lekker.

Maar voor je die heelrijke aardbeien één voor één oppeuzelt, geef je ze maar beter een grondige wasbeurt. Even afspoelen onder de kraan is in dit geval niet voldoende. Waarom niet? Kijk en leer.

Laten weken

Zoals je ziet, zitten er dus een heleboel beestjes verstopt in je aardbeien. Die zijn misschien klein, maar als het even kan verkiezen we toch om ze niét op te eten. Om de vruchten zo goed mogelijk schoon te krijgen laat je ze best een kwartiertje weken in een kom koud water met daarin een flinke scheut sodiumbicarbonaat. Even afspoelen nadien is wel een goed idee, kwestie van de smaak niet te verpesten. Smakelijk!