LIFEHACK. Dit parfum zou muggen op afstand houden

We zitten middenin de zomer (september komt helaas al in zicht) en daar worden we over het algemeen alleen maar blij van. Tijd om op vakantie te gaan, om het even wat rustiger aan te doen, om vrienden en familie te zien... Helaas heeft het warme weer ook enkele nadelen. Niets dat een zonnige zomeravond zo erg kan verpesten als muggen die je benen helemaal lek steken.