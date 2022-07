Waarom we moeten blijven zoeken naar exotische muggen

Na de vondst van een Aziatische bosmug in Maasmechelen, roepen het gezondheidsinstituut Sciensano en het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) burgers op om te blijven zoeken naar exotische muggen. De aanwezigheid van de Aziatische bosmug wijst immers op een toenemende introductie van exotische steekmuggen in ons land. Via de website muggensurveillance.be kan iedereen foto’s van potentieel exotische muggen doorsturen.