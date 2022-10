Koffietje? Belgen bij Europa’s grootste koffieconsumenten

Wedden dat er ook bij jou ‘s ochtends een tas koffie op de ontbijttafel staat? En dat je ergens in de voormiddag een gaatje vindt in je drukke schema om samen met je collega’s een koffietje te drinken en gezellig bij te babbelen? Als Belgen consumeren we volgens Mon Cafetier ieder jaar gemiddeld 6,8 kilogram koffie per persoon en daarmee behoren we tot de grootste koffiedrinkers van Europa.

Met die 6,8 kilogram per persoon staan we op de achtste plaats in het Europese klassement, dus je kan wel stellen dat onze liefde voor koffie groot is. Maar wat betekent die kop koffie precies voor de gemiddelde Belg? Dat is precies wat Panos zich afvroeg.

Gezellig koffietje

Uit een bevraging nabij 3.500 consumenten blijkt dat koffie toch wel gelijkstaat aan gezelligheid en ontspanning. Voor 56 % van de Belgen is een koffietje drinken een feelgood-moment, vooral in de herfst en de winter. Koffie drinken met een ander doen we ook graag, want voor 49 % van de Belgen is het hét moment om even bij te babbelen met vrienden en collega’s. Ten slotte blijkt uit de studie dat we heuse zoetekauwen zijn: 79 % van de ondervraagden gaf aan een zwak te hebben voor een kop koffie met een stukje chocolade of een andere zoetigheid. Laat die winterse desserts maar komen!