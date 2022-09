AHA! Zo maak je thuis overheerlijk melkschuim voor je koffie zonder speciale apparatuur

Wel, gelukkig bestaat er voor (bijna) alle problemen een oplossing. Zelfs zonder melkopschuimer kan je namelijk een heerlijk kopje cappuccino voor jezelf klaarmaken. En daar heb je niet veel voor nodig.

French Press

Zet eerst zoals gebruikelijk een kopje koffie voor jezelf - liefst een stevige espresso, want daar maak je de lekkerste cappuccino mee klaar. Verwarm ondertussen een portie melk in een pannetje of in de microgolfoven. Let erop dat de melk niet kookt, want dan krijgt je koffie een vervelende smaak. Giet de melk vervolgens in een French Press en begin dan aan het harde werk. De bedoeling is om de Pers energiek op en neer te bewegen zodat de melk uiteindelijk gaat schuimen. Doe dit tot je het gewenste resultaat hebt bereikt et voilà, je koffie is klaar!