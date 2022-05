Knippen in stilte. De ‘stille stoel’ bij de kapper laat je helemaal ontspannen

Een tripje naar de kapper. Het moet af en toe gebeuren en heel wat onder ons kijken er zelfs naar uit. Als je houdt van tetteren en je komt goed overeen met je kapper, dan zijn die uren in de stoel een waar plezier. Maar voor zij die liever niet roddelen of praten over koetjes en kalfjes, kan het een hele opdracht zijn om zich in die kappersstoel te hijsen.

Om tegemoet te komen aan die klanten introduceerde asmien Hoffmann in haar kapperssalon in Gent, Studio Gaga, de zogenaamde ‘stille stoel’. Wie daarin plaatsneemt, kan in alle stilte genieten van een knip- of kleurbeurt.

Me-time

«Ik kende geen enkel kapsalon in België die dat aanbood, dus ik ben erop gesprongen», vertelt Jasmien aan HLN. «Je zou denken dat zulke stille afspraken voor zogenaamde awkward silences kunnen zorgen, maar dat valt heel goed mee. Ik kan me concentreren op mijn werk en de klant geniet in rust en stilte van de behandeling.» Ideaal dus als je niet zo’n prater bent, als je gewoon even geen zin hebt in small talk of als dit voor jou het enige moment van de week is waarop je je favoriete magazine kan lezen.