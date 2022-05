Jonge koffiedrinker kiest steeds vaker voor duurzame koffie

De jonge Belgische koffiedrinker kiest steeds meer voor duurzame koffie dankzij een groter bewustzijn over de klimaatproblematiek en de sociale rechten voor boeren. Dat blijkt uit een studie van Fairtrade België. Dat is hoopgevend: de productie van koffie wordt immers bedreigd door het veranderende klimaat waaraan koffieboeren zich moeten aanpassen.

Uit de studie, uitgevoerd door onderzoeksbureau Haystack, blijkt dat jonge koffiedrinkers zich in toenemende mate bewust zijn van de klimaatdreiging en het belang van sociale rechten voor boeren. Daarom kiezen ze volgens de studie voor duurzame koffie. Zo koos 58 procent van de jonge koffiedrinkers de afgelopen drie jaar voor duurzame koffie. In hun zoektocht naar duurzame koffie vertrouwen ze meer op labels en kwaliteitsaanwijzingen (logo’s, ecoscore) dan op de reputatie van het koffiemerk.

Minder koffie

Volgens Fairtrade België zijn die resultaten een geruststelling. «Het veranderende klimaat bedreigt immers de toekomst van koffie», zegt Nicolas Lambert, directeur van Fairtrade België. Uit een andere studie blijkt dat de productie van koffie ernstig in het gedrang komt. «Zo wordt meer dan 50 procent van het gebied dat momenteel gebruikt wordt voor de productie van koffie bedreigd door klimaatverandering. Aanhoudende warme periodes zullen er voor zorgen dat de opbrengst van de koffieoogst zal worden aangetast en dat ook de kwaliteit van koffie achteruit zal gaan.»

Het veranderende klimaat heeft al een impact op de koffieproductie. Zo zag ’s werelds grootste koffieproducent Brazilië in 2021 een groot deel van zijn productie verloren gaan door een lange droogte in het begin van het jaar en een onverwachte winterpiek in juli.

Fairtrade roept op 14 mei, World Fair Trade Day, op om actie te ondernemen. «Bedrijven en overheden moeten ervoor zorgen dat koffieboeren een correcte prijs worden betaald voor hun koffie en zo een degelijk inkomen krijgen zodat ze de klimaatuitdaging kunnen aangaan», aldus Lambert.