OH-OH. Dit is hoe je weet dat je te veel koffie aan het drinken bent

Een koffie wordt niet voor niets een kopje troost genoemd. Het vrolijkt je ontbijt op, smaakt extra lekker na de lunch of sleept je erdoor tijdens een moeilijke dag op het werk. Alleen glijdt zo’n koffie er soms iets te vlot in en zit je voor je het weet aan een gigantische inname aan koffie. En te veel koffie is helaas niet goed. Ongetwijfeld weet je dat je darmen signaleren wanneer je te veel cafeïne drinkt, maar Metro UK lijstte ook nog negen andere symptomen op van een overdaad aan koffie.

Wetenschappers buigen zich al jarenlang over de vraag of koffie goed of slecht is voor ons. Op dit moment is de consensus alleszins dat koffie positieve effecten kan hebben op de gezondheid. Volgens TikTok zou het zelfs zorgen voor betere orgasmes – een vaststelling waar minder consensus over heerst.

Een ding is in ieder geval zeker: er is wel degelijk iets als te veel koffie. Experts definieerden voor Metro UK de volgende negen symptomen van een koffieoverdosis. Aanschouw ze als tekenen om te minderen.

1. Angstige gevoelens

Door de adrenalinekick die koffie kan veroorzaken, krijg je van te veel koffie vaak een stevig stressgevoel.

2. Slapeloosheid

Vaak drink je koffie net om wakker te blijven, maar als je ‘s avonds niet in slaap geraakt, heb je er duidelijk te veel van op.

3. Hoofdpijn

Hoofdpijn is een afkickverschijnsel. Krijg je er last van als je geen koffie drinkt? Dan drink je te veel.

4. Duizeligheid

Bloedvaten vernauwen door te veel koffie, wat kan leiden tot duizeligheid.

5. Tremor

Als je ogen en handen beginnen te trillen, zie je dat best als een teken om even te stoppen met koffie.

6. Hoge bloeddruk

Koffie kan zorgen voor een versnelde hartslag als resultaat van een verhoogde bloeddruk.

7. Hoge bloeddruk in je ogen

Diezelfde hoge bloeddruk kan ook voor schade aan de bloedvaten in de ogen zorgen.

8. Verwarring & hallucinaties

Als je regelmatig geïrriteerd of verward bent, kan dat een ontwenningsverschijnsel zijn van je lichaam dat snakt naar koffie.

9. Onscherp zicht

Als je wazig begint te zien, kan het zijn dat je bloedsuiker te hoog is door een overconsumptie aan koffie.