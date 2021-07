Inspiratie nodig? Dit worden de populairste babynamen

Meer dan tweeduizend kinderen kregen in 2020 de naam Olivia, Emma, Noah of Arthur bij hun geboorte. Die vier namen staan al jaren in de top tien van meest gegeven voornamen in België. Maar waar komen die namen vandaan en zit er verandering aan te komen? Naamlabelproducent My Nametags zocht samen met trendwatcher Nathalie Bekx uit of corona, een Belgische topprestatie in de sport of een celebrity onze naamkeuze in 2021 kan veranderen.

De top-10 populairste namen blijft al enkele jaren onaangeroerd. Zowel voor jongens als meisjes kiezen de meeste ouders steeds dezelfde namen. En hoewel de onderlinge volgorde wel eens durft te veranderen, ligt onze voorliefde voor bepaalde namen duidelijk gedurende enkele jaren vast. Dat merkt ook trendwatcher Nathalie Bekx op.

«Zo’n trend in naamgeving kan makkelijk 10 jaar aanhouden. Ouders inspireren namelijk elkaar. En hoewel we wel spreken van coronababy’s, is er niet zoiets als coronanamen. Het enige merkbare verschil in het afgelopen jaar, is dat toekomstige ouders blijkbaar langer stilstaan bij de betekenis van namen. Zo wensen ze hun kind ook aantrekkelijke eigenschappen toe», aldus Bekx.

Als we naar de top 5 gaan kijken staat Olivia nog steeds op 1 bij de meisjes, voor Emma, Mila, Louise en Lina. Bij de jongens staat Arthur helemaal bovenaan. Daarnaast vinden we ook Noah, Jules, Louis en Liam.

«Als je dan gaat kijken naar de grootste stijgers in de lijst, dan steekt Alba er bij de meisjes mijlenver bovenuit (+142%). Andere sterke stijgers zijn ook Capucine (+55%) en Lea (+45%). Bij de jongens zien we vooral veel namen met een buitenlandse insteek. Otis is de grootste stijger (+68%), voor Oliver (+34%) en Charles (+31%).

Kort en krachtig

Alba, Lea en Otis zijn duidelijk korte en krachtige namen. En dat is een trend volgens Bekx. Zulke namen zijn makkelijk om te onthouden en uit te spreken.

«Bijna alle namen uit de top tien bestaan uit maximaal twee lettergrepen. Bij de jongens zie je in negen op de tien gevallen de combinatie van twee sterke klinkers. Denk maar aan Léo die zowel in Vlaanderen als Wallonië in de top tien staat. Meisjesnamen eindigen opvallend vaak (70% van de gevallen in de top 10) op de letter A. Een naam als Olivia klinkt erg vrouwelijk. Ouders die hun dochter ook graag wat stevigheid toewensen kiezen dan weer unisex-namen zoals Sam of Billie. Een trend om het komende jaar in het oog te houden.»

Op grootmoeders wijze

Ook oudere namen als Louis en Marie zijn weer in. Volgens Bekx heeft dit niet zozeer te maken met traditie, maar hebben die namen voor de ouders een speciale betekenis.

«Namen van de (over)grootouders worden terug van onder het stof gehaald. Ouders van nu vernoemen hun kinderen graag naar hen. In de wereld van vandaag waar een trend al uit de mode is nog voor het overgrote deel van de bevolking mee is, lijkt het alsof de huidige generaties ouders een houvast nodig heeft en daarom teruggrijpt naar vroeger», weet Bekx.

Geen sportfans

Wat de afgelopen jaren wel heel duidelijk is geworden, is dat ouders in België niet geïnspireerd raken door sporters, zangers of het koningshuis. Waar een naam als Archie in het Verenigd Koninkrijk veelvuldig opdook na de geboorte van de koninklijke baby, is dat hier nauwelijks het geval. Hetzelfde geldt voor Wout Van Aert. Bekx verwacht niet meer kleine Woutjes ondanks de glansprestaties van Van Aert dit jaar.

«De naam Wout was begin jaren 2000 zeer populair maar wordt sindsdien steeds minder gegeven. Ouders nemen niet vaak de naam van een bekendheid over omdat ze vinden dat hun kind uniek en bijzonder is. Unieker dan de sterren van het witte doek, sporters of politici. Anderzijds worden ze wel beïnvloed door de groeiende internationalisering. Zo zien we steeds meer internationaal klinkende namen opduiken. Ouders raken tijdens het (virtueel) reizen duidelijk geïnspireerd waardoor buitenlandse namen ook bij ons ingeburgerd geraken, zoals Leon, Otis en Finn.», vertelt de trendwatcher.

Binnen België durven we ook weleens over de taalgrens te gaan piepen. Vlaamse ouders grijpen blijkbaar steeds vaker naar Frans klinkende namen, zoals Juliette, terwijl ze in Wallonië hun oog net vaker laten vallen op Engelstalige namen, zoals Lucie.

Top 10 van meisjesnamen in 2020 volgens Statbel

1, Olivia, 548

2, Emma, 529

3, Mila, 489

4, Louise, 432

5, Lina, 411

6, Alice, 361

7, Sofia, 359

8, Mia, 353

9, Anna, 350

10, Juliette, 332

Top 10 van jongensnamen in 2020 volgens Statbel

1, Arthur, 587

2, Noah, 564

3, Jules, 543

4, Louis, 499

5, Lucas, 467

6, Liam, 467

7, Adam, 443

8, Victor, 412

9, Gabriel, 384

10, Mohamed, 345