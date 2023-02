Iets op te biechten? Dat doet bijna de helft liever aan een close collega dan aan z’n partner

Leven om te werken of werken om te leven? Voor velen onder ons is het heel duidelijk wat onze prioriteiten zijn, maar één ding is zeker: ons werk neemt heel wat tijd in beslag. Doordeweeks spenderen we vaak meer tijd op kantoor dan thuis en het is dus ook niet meer dan logisch dat daar hechte vriendschappen uit voortvloeien. En aan die vrienden vertellen we soms meer dan aan onze partner.

Volgens een onderzoek van Krispy Kreme nabij zo’n 1.500 Britse werknemers heeft ongeveer 73 % van de mensen een zogenaamde work wife of work husband. Oftewel een collega met wie we een speciale, emotionele, platonische relatie onderhouden en bij wie we ons helemaal op het gemak voelen.

Verzwegen vriendschap

Dat blijkt al helemaal uit het feit dat 43 % van de ondervraagden sneller z’n work wife of husband in vertrouwen zou nemen dan z’n liefdespartner. Dat kan natuurlijk voor de nodige spanningen zorgen, waardoor 19 % van de vrouwen en 38 % van de mannen thuis niets rept over die speciale collega. Anderzijds zou 30 % van de werknemers wel ontslag nemen moest die work wife of husband vertrekken. Gelukkig zijn er ook voordelen verbonden aan die speciale band, want het zou ervoor zorgen dat we ons mentaal beter voelen op de werkvloer, een niet te onderschatten factor.