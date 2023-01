Vlaming heeft natte dromen over collega’s

Maar liefst 27% van alle Vlamingen heeft weleens erotisch gedroomd over een collega of leidinggevende(n). Dit blijkt uit onderzoek van Deals.be onder 1.005 Vlamingen werkzaam in loondienst. Ondanks het feit dat één op de zes bevraagden weleens met een collega het bed heeft gedeeld, zou meer dan de helft van hen nooit een relatie met een ambtgenoot aangaan.

Uit het onderzoek blijkt dat mannen (36 %) veel vaker spannend dromen over collega’s dan vrouwen (zeventien procent). Mannen tot dertig jaar spannen met 41 % de kroon. Eén op zes heeft die onderbewuste fantasie al eens in de praktijk omgezet en met een collega in bed gedoken.

«De gemiddelde Vlaming brengt een groot gedeelte van zijn leven al werkend door», zegt Vince Franke van Deals.be. «De kans dat je onder werktijd de liefde tegenkomt, is daardoor veel groter dan de meeste mensen beseffen. Zolang het werk er niet onder te lijden heeft, is een office romance wat mij betreft geen issue.»

Volgens een aanzienlijk gedeelte van de bevraagden horen intercollegiale relaties echter niet thuis op de werkvloer. Meer dan de helft zegt nooit een relatie met een collega aan te gaan. Ook pikante kledingkeuzes zijn voor velen uit den boze. Maar liefst één op de drie Vlamingen zegt sexygeklede collega’s zelfs minder snel serieus te nemen. Opvallend genoeg zijn vrouwen (40 %) hierin veel stelliger dan mannen (24 %). Met 46 % hebben vooral jonge Vlaamse vrouwen hun bedenkingen bij schaars geklede collega’s.

Spannende gesprekken

Ook seksueel getinte conversaties zijn voor veel respondenten verboden terrein. Uit de bevraging blijkt dat maar liefst 62 % de werkvloer geen geschikte plek vindt om het over intimiteit te hebben. Onder vrouwen bedraagt dit percentage 68 %, mannen hebben er minder moeite mee (57 %). Ondanks dat twee op de drie Vlamingen het onder werktijd liever niet over seks heeft, zegt 22 % van de ondervraagden op werk vrijuit over de bloemetjes en de bijtjes te converseren. «Ik vind het persoonlijk niet erg wanneer collega’s vrijuit over seks praten, zolang je maar beseft dat er ook mensen zijn die niet zitten te wachten op een uitgebreid relaas van je seksuele escapades. Een schunnig grapje op zijn tijd is prima, maar vergeet niet dat de meeste collega’s naar de werkvloer komen om ook daadwerkelijk te werken», aldus Franke.