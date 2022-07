HITTE. Vagina Museum geeft tips tegen zwetende vulva’s: «Leg NOOIT ijs erop»

Nu de temperaturen richting de 40 graden klimmen, zweten we allemaal op plekken waarvan we niet wisten dat het mogelijk was. Bijvoorbeeld: in de regio van onze genitalia. Ook daar is verkoeling welgekomen, maar niet iedere methode is even effectief – laat staan veilig. Het Vagina Museum in Londen deelde daarom enkele tips op Twitter over hoe je jouw vulva kan verfrissen: «Gebruik geen zeep en ververs je ondergoed.»

1. Vulvazweet is normaal

Vagina’s kunnen niet zweten, vulva’s wel, legt het Vagina Museum uit. De vulva is het uitwendige deel van het vrouwelijke geslachtsorgaan, en verwijst naar de clitoris, de vaginaopening, de schaamlippen en de opening van de urinebuis. Je vagina zelf heeft geen zweetklieren, maar je venusheuvel en grote schaamlippen wél. Op warme dagen is het dus normaal dat die zweetklieren in werking treden. Als je vulva blijft zweten, ook op koele dagen, ga je evenwel best even langs bij de dokter.

2. Laat je schaamhaar staan

Je zweetklieren kan je er niet zomaar afscheren, dus zweten doe je sowieso. Het is bovendien onduidelijk welke rol haar speelt in het zweetproces: «Sommige mensen die hun vulva scheren, voelen zich minder zweterig, terwijl anderen die zich niét scheren beweren dat het haar de hitte tegenhoudt», schrijft het Vagina Museum. Sowieso vinden zij het geen goed idee om je vulva een nieuwe coupe te geven op een dag dat het zo heet is.

3. Gebruik geen zeep en deo’s

Je vagina is prima in staat om zichzelf te reinigen en de normale flora te onderhouden. Gebruik dus geen deodorants, antitranspiranten of zeep. «Die producten zullen een ravage aanrichten als ze terechtkomen in je vaginale flora en kunnen leiden tot schimmelinfecties of bacteriële vaginose.» Als je de vulva dan toch wil reinigen, kom je al een heel eind met een washandje en water.

4. Let op met wat je onderaan aantrekt

Maak het je foef niet lastiger dan het al is, en draag geen strakke kledij. Zorg dat de stoffen kunnen ademen en verwissel je onderbroek wanneer het nat wordt van het zweet. Dat zweet kan tenslotte ook het evenwicht van je vaginale flora verstoren, aangezien het een andere pH-waarde heeft dan je vagina. Als je te vaak je onderbroek moet verwisselen, kan je ook gewoon zonder onderbroek door het leven gaan vandaag. Menstruatieondergoed om het zweet op te vangen, raadt het museum af, aangezien de dikke stof de temperatuur rond de vulva enkel opdrijft. Verwissel ook regelmatig je maandverbanden als je aan het menstrueren bent.

5. Leg geen ijs op je vulva – of andere ongebruikelijke verkoelingsobjecten

Het Vagina Museum waarschuwt om nooit of te nimmer ijs rechtsreeks op je vulva aan te brengen: «We snappen het. Het klinkt geweldig. Maar je herinnert je vast wel die tekenfilms waarin mensen met hun tong vast komen te zitten aan een lantaarnpaal op een vriesdag? Dat.» Absoluut te vermijden dus. Verkoelingsobjecten op koelkasttemperatuur kunnen wel, zolang je geen ongebruikelijke objecten inbrengt in de vagina.