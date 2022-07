HITTE. Ook code rood in Limburg, elders in Europa richten bosbranden grote schade aan

Het is dinsdagnamiddag zonnig en uitzonderlijk warm met maxima veelal tussen 34 en 39 graden. Lokaal zelfs nog iets meer. Limburg kreeg intussen code rood. Ook elders in Europa lopen de temperaturen fors op. Vooral de gebieden rondom de Middellandse Zee krijgen het hard te verduren: in Italië heeft de brandweer vanwege grote bosbranden in Toscane meerdere bewoners in veiligheid gebracht, en ook het Griekse eiland Kreta wordt geteisterd door bosbranden.

Limburg, West-Vlaanderen en Henegouwen: code rood

Het KMI heeft de waarschuwingscode rood voor de hitte dinsdag uitgebreid naar de provincie Limburg. Dat meldt KMI-weerman David Dehenauw op Twitter. Eerder was code rode al afgekondigd in West-Vlaanderen en Henegouwen.«We breiden code rood uit naar Limburg omdat er voldoende kans is dat minstens 25 procent van de provincie 40 graden haalt», schrijft Dehenauw. «Om 13.00 uur was het op voldoende plaatsen in Limburg even warm als in delen van West-Vlaanderen en Henegouwen die al rood kleurden.»

Code rood houdt in dat er bepaalde maatregelen genomen moeten worden. Zo moeten mensen veel drinken en hun zoutgehalte op peil houden. Daarnaast moeten ze ook veel rusten, in een gekoelde ruimte verblijven, rechtstreekse zonnestralen vermijden en vochtige doeken gebruiken in geval van uitdroging, zo valt te lezen op de website van het KMI.

België: puffen tot ‘s avonds laat

Dinsdagavond is het nog zonnig en warm, in de loop van de nacht is er meer bewolking met kans op een (onweerachtige) bui. De minima liggen tussen 19 en 22 graden, zegt het KMI.Woensdag wisselen opklaringen af met soms veel wolkenvelden en enkele buien. Vooral op het eind van de namiddag kunnen de buien intenser worden en vergezeld zijn van onweer. Het wordt enkele graden minder warm met nog maxima tussen 24 graden aan zee en 29 graden in de Kempen.

Door de combinatie van luchtvervuiling en het zonnige en zeer warme weer zijn er hoge ozonconcentraties in de lucht. De Europese informatiedrempel van 180 microgram per kubieke meter lucht werd maandag op een meetplaats in Dessel overschreden. Ook vandaag is er kans op overschrijdingen van de Europese informatiedrempel op verschillende plaatsen.

Toscane: 30 mensen geëvacueerd

De brand in de regio Toscane in Midden-Italië brak volgens de brandweer maandagavond uit in de gemeente Massarosa, ten noorden van Pisa. Volgens de Toscaanseburgerbescherming bleven de winden uit het noordoosten de vlammen heel de nacht aanwakkeren, waardoor ze ook huizen bedreigen. Ongeveer dertig mensen werden geëvacueerd. Drie helikopters en twee blusvliegtuigen ondersteunen de twaalf brandbestrijdingsploegen op de grond. Het brandgevaar blijft zeer groot als gevolg van de droogte en de harde wind.

Kreta: olijfbomen in lichterlaaie

Op Kreta hebben zware branden op hun beurt grote stukken landbouwgrond verwoest ten zuiden van de havenstad Rethimnon. Dat zei burgemeester Giannis Tatarakis dinsdag gezegd tegen de Griekse nieuwszender Real FM. Tot dusver is meer dan 1.850 hectare landbouwgrond in vlammen opgegaan, zei hij. «Het zijn voornamelijk olijfbomen. Veel mensen hebben helemaal geen inkomen meer.» Ook in het zuiden van Griekenland blijft het brandgevaar zeer groot door de droogte en wind.

Zuid-Frankrijk: 19.000 in de as, mogelijk kwaad opzet

Bij de twee grote bosbranden die al een week woeden in het Franse departement Gironde zijn nu al meer dan 19.000 hectare bos in vlammen opgegaan. De rook en de geur ervan werden afgelopen nacht waargenomen in de stad Bordeaux, en de meer noordelijke streken. In de regio van Bretagne eiste de vlammenzee 1.300 hectare vegetatie.

In totaal moesten al meer dan 37.000 personen, inwoners of vakantiegangers, hun woning verlaten wegens de branden in de Gironde. De verschillende branden zijn «nog altijd niet onder controle», zegt de prefectuur.

Maandagavond deelde het parket van Bordeaux mee dat een man opgepakt is vanwege zijn vermoedelijke betrokkenheid bij de brand in Landiras. Het onderzoek wijst op kwaad opzet.

In Monts d’Arrée, de bergketen in het departement Finistère, tot slot verbrandde ruim 1.300 hectare vegetatie. Een driehonderdtal personen moest geëvacueerd worden. De brand ontstond enkele uren nadat er recordtemperaturen opgetekend werden in de regio van Bretagne, zegt de prefectuur dinsdagvoormiddag.

Groot-Brittannië: 42 graden, chaos op het spoor

Extreme temperaturen hebben dinsdag het treinverkeer in grote delen van Groot-Brittannië lamgelegd. Spoorwegnetbeheerder Network Rail zegt dat de hoofdsporen aan de Engelse oostkust en in de regio Midlands compleet stilliggen. Reizigers worden opgeroepen om hun reisplannen te wijzigen. In delen van Engeland worden dinsdag temperaturen tot 42 graden verwacht. Als dat gebeurt, worden dat de hoogst gemeten temperaturen ooit in Groot-Brittannië.