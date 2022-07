HIER vind je de beste huisgemaakte burger van Brussel

In Brussel geen tekort aan hamburgers, maar hoe weet je wie platte bagger serveert en wie heerlijke sappige huisgemaakte burgers voorschotelt? Een anoniem «Broederschap van huisgemaakte burgers» gaat al sinds enige tijd op zoek naar de beste zaken. Dit jaar testten ze onaangekondigd 33 burgerrestaurants en kwam er één duidelijke winnaar uit de bus: Chez Henri, in Etterbeek.

Het broederschap gaat altijd onopvallend tewerk. Niemand weet exact wie ze zijn. Het enige dat geweten is, is dat ze hun bezoek nooit melden. Daarnaast baseren ze hun score op basis van het aantal verse producten en hun kwaliteit. En op dat vlak bleek Henri, de baas van Chez Henri, de beste te zijn. «Ik geloofde hen eerst niet toen ze het me kwamen vertellen», zegt Henri, die tot voor kort niet afwist van de burgerbroeders, aan La Dernière Heure. «Maar eerste zijn van 33 burgerrestaurants in Brussel, dat maakt me blij.»

Henri is ook blij dat het broederschap op zoek gaat naar restaurants die écht volledig huisgemaakte gerechten serveren. Hij maakt namelijk niet alleen zijn burger zelf, maar ook zijn gehaktballen, vol-au-vent en bolognaise.

Zelfs vers brood

En de burger zelf? Die bestaat uit 100% vers rundvlees, afkomstig van het slachthuis in Anderlecht. Hij werkt ze af met rode uit, rucola, gesmolten Gouda en een huisgemaakte saus. Zelfs het brood maakt hij op basis van het deeg van een naburige pizzeria.

Chez Henri is iedere dag van de week open over de middag, en van woensdag tot vrijdag tot 20 uur ’s avonds.