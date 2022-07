Bestelgewoontes van de Belgen: we nemen onze pizza ook in pyjama aan

Of je nu om de 5 seconden aan het raam staat te zoeken naar je rider in de straat of lekker in de zetel zakt tot de deurbel gaat, iedere Belg heeft een bestelgewoonte. Een onderzoek op vraag van Deliveroo heeft de meest voorkomende bestelrituelen van de Belgen aan het licht gebracht, van de beslissing om te bestellen tot hun favoriete bezorgmomenten en alles tussenin. Wat zijn jouw (rare) gewoontes?

Het laten bezorgen van maaltijden is de laatste jaren gemeengoed geworden: 15% van de ondervraagden geeft aan dat ze 1 à 2 keer per maand een beroep doen op een bezorgservice voor een maaltijd of boodschappen. In opdracht van Deliveroo deed studiebureau iVOX onderzoek naar de rituelen van de Belgen tijdens het plaatsen van een bestelling, en al snel wordt duidelijk dat je niet de enige bent die regelmatig uit het raam staat te gluren om na te gaan of de bezorger er al is : 42% van de ondervraagden doet dit ook!

Het oude vertrouwde

Nu is een avondje eten bestellen pure ontspanning! De Belg maakt het zich niet moeilijk, 44% van de Belgen geeft aan dat ze zo goed als altijd hetzelfde kiezen waarbij 48% steeds bij hun vaste restaurants bestelt. Bovendien houdt de Belg het liever bij zijn klassiekers en staat niet meteen te springen om nieuwe trendy gerechten te bestellen.

Bestellen doen Belgen vooral wanneer ze:

1. Geen tijd hebben om te koken;

2. Zin hebben in een luie avond;

3. Zin hebben in een specifiek gerecht

Comfort food in pyjama

Amper 1 op 5 bestelt het liefst iets gezonds. Dubbel zo veel Belgen kiezen liever voor comfort food. Zelfs na een work-out kan de Belg niet weerstaan aan een hamburger of frietjes in plaats van een frisse salade.

In afwachting van de levering, dekt ongeveer 36% de tafel, checkt 25% de status van de rider en kijkt ongeveer de helft van de Belgen regelmatig uit het raam om te kijken of de bezorger te bespeuren is. Staat je rider met je bestelling voor de deur? 3 op 10 spreekt op voorhand af wie moet gaan opendoen. Check je nog snel even in de spiegel hoe je eruit ziet? Nee hoor! De meeste Belgen nemen de bestelling aan in de outfit die ze reeds die ze dragen, ook al is dat hun pyjama!

De ontspannende avond wordt verder gezet waarbij meer dan de helft van de Belgen rechtstreeks uit de verpakking eet zodat er nadien geen afwas is. Toch eten 4 op de 5 Belgen het liefst gewoon aan tafel. Singles geven dan weer vaker aan dat ze het liefst in de zetel voor televisie hun bestelling eten. Een vieruurtje wordt daarentegen door 29% wel liefst in de zetel gegeten.