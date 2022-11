Hier moet je het komende jaar vooral NIET naartoe

Wanneer we het hebben over reislijstjes, gaat het meestal om plaatsen die je absoluut moet bezoeken. Van restaurants tot regio’s, van zwembaden tot rommelmarkten: een simpele zoekopdracht op internet levert meer op dan je als mens in een leven kan lezen. Maar lijstjes met bestemmingen die je absoluut niét moet bezoeken? Dat hadden we nog niet vaak gezien.