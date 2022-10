Hier bestel je de beste burger van het land

Hoewel burgers lange tijd bekendstonden als het ultieme fastfood, is daar de laatste jaren verandering in gekomen. Denken we aan een burger, dan denken we niet meer aan de Big Mac van bij McDonald’s. Die tijden zijn lang vervlogen. In plaats daarvan dagdromen we van een heerlijk krokant broodje, met een (vegan) hamburger waar het sap nog uitloopt en toppings die telkens weer verrassen. Maar het ene burgerrestaurant is het andere niet, dus waar eet je nu de beste burger van het land?