Het nieuwe middel tegen alcoholmisbruik? Paddo’s

Psilocybine, de werkende stof in paddo’s waarvan je gaat hallucineren, zou mogelijk helpen tegen alcoholmisbruik. Dat schrijft een studie die gepubliceerd werd in het vaktijdschrift Jama Psychiatry. Na een behandeling met psilocybine en 12 sessies therapie, stopten mensen met alcoholproblemen met drinken of dronken ze op zijn minst veel minder.

Er zijn steeds meer onderzoeken die erop wijzen dat psilocybine mogelijk zou kunnen helpen tegen depressie. Selah Sue gebruikte al enkele maanden microdosissen van de stof tegen depressie, maar koos onlangs opnieuw voor antidepressiva. Een tijdlang leek psilocybine evenwel wonderen te doen voor haar gemoed. Nieuw onderzoek beweert nu ook dat het zou kunnen helpen tegen overmatig alcoholgebruik.

In The Guardian noemt een neurowetenschappen van de John Hopkins University het onderzoek de «eerste moderne, rigoureuze en gecontroleerde studie» over de effecten van psilocybine op mensen die worstelen met alcoholmisbruik.

Vaarwel, alcohol

Voor het onderzoek kregen 93 patiënten tijdens twee verschillende sessies een capsule, met daarin of psilocybine of een placebo. Tussen elke sessie was er een maand tussen. Iedereen kreeg ook 12 sessies therapie.

Wat bleek? Binnen de eerste acht maanden na de eerste sessie deden patiënten die psilocybine gekregen hadden het beter dan de groep die het placebo kreeg. Wie psilocybine kreeg, dronk nog maar een op de tien dagen door, terwijl wie het placebo kreeg nog een op de vier dagen te veel dronk. De helft van wie psilocybine had gekregen stopte uiteindelijk volledig met drinken, bij de andere groep ging het om slechts een kwart.

Meer onderzoek

Er is nog meer onderzoek nodig om uit te zoeken wat de exacte effecten zijn van psilocybine en hoe lang die effecten aanhouden. Dankzij de therapie stopten bijvoorbeeld ook heel wat patiënten zonder psilocybine met drinken. Toch was het verschil met de groep die wel psilocybine kreeg groot. De onderzoekers geloven dat psilocybine mogelijk ervoor kan zorgen dat het brein tijdelijk op een andere manier informatie verwerkt.