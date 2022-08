Dit zouden de gelukkigste jaren van je leven zijn

Je studententijd zou de beste tijd van je leven moeten zijn, maar daarom niet per se de gelukkigste. Dat blijkt nog maar eens uit een studie die recent gepubliceerd werd in het vaktijdschrift Social Indicators Research. Studenten moeten namelijk nog enkele jaren wachten vooraleer ze op hun gelukkigst zijn: de gelukkigste jaren zouden tussen je 30ste en 34ste levensjaar plaatsvinden.

Dertiger worden is een mijlpaal die alom door jongeren gevreesd wordt. Het zou het einde zijn van hun losbandige leven en het begin van het ‘serieuze’ volwassen leven inluiden. Bovendien stijgt de druk: is het nog wel oké om op je dertigste kinderloos, single of zoekende te zijn?

Lang zal ze gelukkig leven

Het goede nieuws is alvast dat die vraag er niet zo toe doet, als je op het hoogtepunt van je leven bent. Volgens nieuw onderzoek zou je tusen je dertigste en vierendertigste namelijk gelukkiger dan ooit zijn. De onderzoekers kwamen tot die contstatatie nadat ze 50-plussers in 13 Europese landen vroeg wanneer ze zich het meest tevreden voelden in hun leven.

De kans dat je gelukkig bent, neemt dus toe tot aan je 30 à 34 jaar. Op dat moment zouden veel mensen pieken. En het goede nieuws? Dat gelukgevoel zou lang aanhouden bij de meeste mensen. Volgens de studie duurt het geluk voor de helft van die prille dertigers minstens twee decennia.

Nostalgie

Het minst gelukkig zijn pubers tussen hun 10 en 14 jaar: de typische jaren van onzekerheid. Ook de 70-plussers zijn het vaakst ongelukkig, vanwege eenzaamheid of ziekte.

De onderzoekers benadrukken wel dat ze geen sluitende conclusies kunnen trekken. Ze baseerden zich namelijk op subjectieve data: getuigenissen van mensen. Mogelijk blikken 50-plussers nostalgisch en met een roze bril terug op hun jongere jaren en waren ze op hun dertigste lang niet zo gelukkig zoals ze nu denken.