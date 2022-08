IJs ongezond? Een meergranen bagel zou volgens deze studie nog slechter voor je zijn

Voeding, we zijn er dagelijks mee bezig. Terwijl de één alles naar binnen steekt zonder acht te slaan op de nutritionele waarde ervan, spendeert de ander uren aan research: wat zijn de gezondste koekjes? Welke yoghurt bevat de minste calorieën? Welk fruit is het rijkst aan vitamines? We denken allemaal redelijk goed te weten wat wel en niet gezond is, maar niets is wat het lijkt...

Een nieuw onderzoek van de Friedman School of Nutrition Science and Policy aan de Tufts University in het Amerikaanse Massachusetts leverde enkele interessante resultaten op. De wetenschappers maakten een zogenaamd Food Compass, waarbij ze alle voedingswaren een score van 0 tot 100 gaven - hoe hoger de score, hoe gezonder het eten.

Opvallende resultaten

«Eenmaal je verder gaat dan de gebruikelijke ‘eet je groenten, vermijd frisdrank’ zijn veel mensen redelijk verward over hoe ze gezonde opties moeten kiezen in de supermarkt of op restaurant. Consumenten, policy makers en zelfs de voedselindustrie zelf zijn op zoek naar manieren om iedereen richting gezondere keuzes te sturen», aldus Dariush Mozaffarian, hoofdauteur van de studie.

Wie de resultaten van het Food Compass even onder de loep neemt, zal wellicht grote ogen trekken. Zo krijgt een meergranen bagel ‘slechts’ een score van 19/100, terwijl een hoorntje met ijs en nootjes 37/100 scoort en lichtgezouten chips 59/100. Een steak krijgt dan weer een 33/100, terwijl zalm met 95/100 bijna de maximumscore haalt. Interessante resultaten, zoveel is zeker!