Helft van vrouwen zou andere job overwegen door gebrek aan flexibiliteit

Sinds er een einde kwam aan de strenge coronamaatregelen op de werkvloer, is er een ware ‘war on talent’ gaande. Werkgevers zijn druk op zoek naar nieuwe werkkrachten en t wee derde van de werknemers denkt binnen de paar maanden elders een job te vinden als ze hun ontslag indienen. Voor berijven is het dus belangrijker dan ooit om, naast een correcte verloning, ook interessante extralegale voordelen aan te bieden. Flexibiliteit speelt daarbinnen een belangrijke rol.

Dat bijkt althans uit een nieuwe studie die werd uitgevoerd door LinkedIn. De resultaten geven duidelijk aan dat werkgevers die onvoldoende flexibiliteit willen bieden, achter het net dreigen te vissen. Zowel wat betreft nieuwe aanwervingen als het aanhouden van huidige werkkrachten.

Mentale gezondheid

De studie geeft aan dat maar liefst 52 % van de vrouwen overweegt om een positie te verlaten indien er niet genoeg flexibiliteit mogelijk was of dat in het verleden al gedaan heeft. Ongeveer een kwart liet bovendien weten dat ze sterker overwogen om van job te veranderen sinds werkgevers hun werknemers opnieuw verplichtten om terug te keren naar de werkvloer. LinkedIn spreekt dus van een massale ‘flexidus’. Aangezien een derde van de ondervraagde vrouwelijke werknemers aangaf dat flexibele werkomstandigheden hun mentale gezonheid ten goede zouden komen, is het dus hoog tijd dat werkgevers dit ook in acht nemen.