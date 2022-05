Een op drie voelt zich schuldig over filerijden

Maar liefst 32 % van de werkende Nederlanders voelt zich schuldig richting collega’s als hij of zij in de file staat. Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl . Niet iedereen heeft last van zogenoemde ‘fileschaamte’, zo gebruikt een kwart van de ondervraagden een drukke ochtendspits weleens als smoesje om te laat te komen.