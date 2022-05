Heinz Ketchup gaat binnenkort voor duurzame flessen van papier: «Smaak verandert niet»

In een poging om de afvalberg te verkleinen, komt Heinz ketchup binnenkort met nieuwe duurzame verpakking. Ze kiezen in de toekomst voor hernieuwbare papieren flessen, gemaakt van houtpulp. Heinz zweert bovendien dat er niéts aan de smaak zal veranderen.

Heinz profileert zich al jaren als de koning der sauzen. Vooral hun ketchup is niet weg te denken bij friet- of hotdogfestijnen. Al zullen die taferelen er binnenkort net dat tikkeltje anders uitzien: de verpakking van de ketchupflessen wordt gemaakt van duurzaam papier, en krijgt een hippe nieuwe look. De nieuwe flessen werden gefabriceerd in samenwerking met Pulpex, die eerder ook al papieren Jonnie Walker-whiskyflessen maakte.

Verpakkingsafval

Deze verandering kadert in de bredere strategie van Heinz om tegen 2025 alle verpakkingen recycleerbaar, herbruikbaar of composteerbaar te maken. Tegen 2050 wil het bedrijf ook geen broeikasgassen meer uitstoten.

In een persbericht zei Miguel Patricio, CEO Van Kraft Heinz dat verpakkingsafval een uitdaging is die de hele sector aangaat en waaraan zij ook hun steentje willen bijdragen. «Daarom zijn we bij Kraft Heinz vastbesloten om stappen te ondernemen om duurzame verpakkingsoplossingen voor al onze merken te onderzoeken en consumenten meer keuzemogelijkheden te bieden.» De glazen en plastic flessen van Heinz blijven overigens in de rekken.