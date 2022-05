Balenciaga vraagt nu 1.450 euro voor… een paar versleten sneakers

Luxemerk Balenciaga vindt het blijkbaar tijd voor een andere aanpak. In plaats van je oude sneakers weg te gooien wanneer ze versleten zijn, koop je voortaan - als het van hen afhangt - een paar schoenen dat al vanaf de aankoop afgedragen lijkt.

Klaar om weg te gooien

Het nieuwste ontwerp van Balenciaga heet de Limited Edition Paris High Top Sneaker Full Destroyed, oftewel een paar sneakers dat eruitziet alsof ze er al een reis rond de wereld op hebben zitten. Op het eerste zicht hebben ze wat weg van een paar Allstars van Converse, maar er is duidelijk veel tijd besteed aan het ‘pimpen’ van de schoenen. Bovendien betaal je voor de slofjes niet minder dan 1.450 euro - dan heb je wel een zeldzaam paar in handen, want er zullen van elk model slechts honderd exemplaren gemaakt worden. Wie het graag wat normaler heeft, kan kiezen voor de Mule Sneakers Paris - minder afgedragen én ‘slechts’ 395 euro per paar. Pre-orderen kan via de website.