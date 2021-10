HEBBEN. Billie Eilish ontwerpt sneakers voor Nike

Billie Eilish is wellicht één van de invloedrijkste artiesten van onze tijd. De Amerikaanse zangeres siert dagelijks de mediapagina’s en haar stijl beïnvloedt fans wereldwijd. Het was dan ook slechts een kwestie van tijd vooraleer de Amerikaanse een samenwerking aan de haak zou slaan met een beroemd merk. En zoals het Eilish betaamt, ziet ze de dingen groots: ze ontwierp namelijk twee sneakermodellen in samenwerking met Nike.

Of je nu een fan bent van Billie Eilish of van Nike, deze samenwerking mag je niet gemist hebben. Bovendien is er iets voor iedereen: of je nu houdt van kleur of de dingen liever wat neutraler houdt, Billie heeft aan je gedacht.

Twee modellen

De zangeres koos ervoor om twee modellen van de beroeme Air Jordans uit te brengen. Voor de Jordan 1 AJKO koos ze voor een opvallend kleurtje. Het citroengroen zou een verwijzing zijn naar de groene lokken waar de Amerikaanse lange tijd bekend om stond. Billie’s Air Jordan 15 houden het dan weer lekken ingetogen met een beige tint. Het paar is bovendien makkelijk aan te trekken, iets wat Eilish erg belangrijk vond omdat ze te kampen had met een verzwikte enkel. Beide modellen zijn trouwens volledig vegan, op vraag van Eilish, en bestaan voor 20% uit gerecycleerde materialen. Voor meer info kan je terect op de site van Nike. Helaas zijn de sneakers momenteel uitverkocht, maar echte fans zullen ongetwijfeld een manier vinden om alsnog een paar te bemachtigen.