Dit is waarom Billie Eilish haar zwart-groene haar blond kleurde

Iedereen kende Billie Eilish als de jonge popzangeres met het zwart-groene haar. Tot ze enkele maanden geleden plotsklaps haar haar platinumblond verfde. In een interview met het magazine ‘Elle’ legt ze uit waarom het nodig was om vaarwel te zeggen aan haar iconische zwart-groene kapsel.

De 19-jarige popzangeres sprak uitgebreid met ‘Elle’ over haar nieuwe look. In maart postte ze een video op Instagram waarin ze pronkte met haar nieuwe haarkleur. Die video werd maar liefst 47 miljoen keren bekeken.

Het was dan ook een grote transformatie: met die video nam ze afscheid van haar typische zwarte haar met groene wortels, en meteen ook het ‘Bad Guy’-tijdperk. Volgens Eilish was het de juiste keuze: «Ik kon nergens naartoe gaan met dat kapsel, want het was zo duidelijk dat ik het was. Ik wou anonimiteit.»

Een nieuwe mens

In het begin was het wennen dat ze niet meer in dezelfde mate herkend werd op straat met haar blonde haar: «Ik ging naar een park met een vriend, en ik dacht ‘Nee, ik kan mijn kap niet afzetten!’ Ik was zo bang van de paparazzi en de stalkers die ik al gehad had.»

«Maar mijn vriend zei: ‘Maak je geen zorgen, het is oke. Er zal niets gebeuren.’ En ik zette mijn kap af en ik voelde me als een nieuwe mens», aldus Eilish.

Barbiepop met ander hoofd

Dat was niet de enige reden voor haar make-over. De keuze om haar haar opnieuw te verven, had ook te maken met de release van haar nieuwe album ‘Happier Than Ever’: «Ik heb al verschillende haarkleuren en ‘vibes’ gehad bij alles wat ik deed. Ik wou ook dat dit album zijn eigen ding had.»

Sommige fans waren nochtans niet even enthousiast over de nieuwe look. Ze misten het groene haar, of vonden het blonde haar minder bij haar persoonlijkheid passen. Eilish verzekert dat haar platinumblonde haar niets veranderde: «Ik ben nog steeds dezelfde persoon. Ik ben gewoon verschillende Barbiepoppen met verschillende hoofden.»