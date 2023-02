Heb je één van deze persoonlijkheidskenmerken? Dan heb je meer kans om gelukkig te zijn

We gaan er steevast van uit dat geluk bepaald wordt door (on)gelukkig toeval. Terwijl voor de één alles meezit, zit bij de ander alles tegen. En hoe kan een mens nu blij zijn als alles misloopt? Hoewel daar natuurlijk iets van waarheid in zit, speelt er nog een ander aspect mee in of je al dan niet gelukkig bent: je persoonlijkheid. Dat beweert alvast een nieuwe Poolse studie.