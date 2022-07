Glamoureus glitterend kapsel: de haarstempel is terug van weggeweest

Er zijn zo van die dingen die je je nog perfect kan herinneren uit je jeugd, maar waarvan je niet had gedacht dat ze ooit nog een comeback zouden maken. Oké, trends komen terug, maar er zijn grenzen, nee? Blijkbaar niet, want de zogenaamde haarstempel, dé glittermachine uit de jaren negentig, is terug.

Socialemediaplatform TikTok is erg goed in het laten herleven van lang vervlogen trend. Met regelmaat zien we oud speelgoed en lang vergeten modetrends de revue passeren. Maar de haarstempel, dat hadden we eerlijk gezegd niet zien aankomen. Nochtans is het accessoire tegenwoordig helemaal trending op TikTok, en al zeker met het festivalseizoen dat in volle gang is.

Glitter, drukken, klaar

Weet je niet meteen wat we bedoelen met de haarstempel of hair stamp? Wel, het machientje plaats je om een pluk haar, vervolgens voeg je een (glitter)parel naar keuze toe, één keer drukken en klaar is Kees. Binnen enkele minuten heb je een glamoureus kapsel in elkaar getoverd en steel je zonder twijfel de show, op een festival of op een barbecue met vrienden.