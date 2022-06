Wat is de no-haircut haircut en waarom is hij zo populair op TikTok?

We kennen het allemaal wel. Dat gevoel wanneer je net naar de kapper bent gegaan en je je bedenkt dat je je kapsel voorheen stiekem leuker vond. Nu is het plots zo kort dat je jezelf amper nog herkent. Gelukkig bestaat er voor elk (luxe)probleem een oplossing. De nieuwe no-haircut haircut trend op TikTok brengt raad.

Het lijkt tegenstrijdig, een knipbeurt zonder knipbeurt. En dat is het natuurlijk ook. Bovendien is de naam niet helemaal correct, want de kapper knipt wel degelijk in je lange lokken. De nuance? Je kapsel ziet er nadien niet korter uit.

Laagjes, laagjes, laagjes

Bij een no-haircut haircut creëert de kapper namelijk laagjes in je haar. Uiteindelijk merk je wat de totale lengte betreft weinig verschil, maar je krijgt plots wel een hoop meer volume in je kapsel. Indien gewenst kan je ook vragen om zogenaamde curtain bangs, die je gezicht een opfrisser kunnen geven. Ons doet het kapsel spontaan denken aan Rachel in ‘Friends’, maar een goede oplossing is het zeker als je liever je lengte zoveel mogelijk behoudt. Niet moeilijk dat de trend het zo goed doet op TikTok!