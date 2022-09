Gierigheid als wapen tegen inflatie: meer dan 1 op 10 werkt op kantoor om energie te besparen

Bezuinigen: het blijft een moeilijk onderwerp bij veel mensen. Dat terwijl besparen op zichzelf een best nobel doel is. Toch ergert maar liefst vijftien procent van alle Nederlanders zich aan de overmatige bespaarzucht van hun partner. Maar de lijn tussen zuinig en gierig zijn, is vaak dun. «Zolang we onszelf niet in allerlei bochten moeten wringen én het niet van negatieve invloed is op ons sociale leven, kunnen we spreken van gezonde gierigheid», stelt acties.nl.

Afspraak afzeggen

Als een direct gevolg van hun bespaarschaamte, heeft 29% van de Nederlanders bijvoorbeeld weleens een afspraak met familie en/of vrienden afgezegd omdat ze het eigenlijk stiekem te duur vonden. Bij maar liefst één op de zes ondervraagden is de nood zelf zo hoog, dat zij weleens een griepje of verkoudheid hebben gefaket om geld te besparen. Onder jongeren tot dertig jaar gaat dat zelfs bijna om een derde van de respondenten.

Hybride job

Uit het onderzoek blijkt dat de gierigheid van een aanzienlijk gedeelte van de Nederlanders zich niet alleen beperkt tot hun privéleven. Zo stelt niet minder dan 12% van alle respondenten met een hybride job, weleens op kantoor te hebben gewerkt om zoveel mogelijk te besparen op bijvoorbeeld koffie, wc-papier en/of energiekosten. Met 21% zijn jongeren tot dertig jaar wederom de grootste beknibbelaars.