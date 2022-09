SSHT. Kwart Vlamingen heeft financiële geheimen voor partner

Maar liefst 24 % van alle Vlamingen heeft op financieel gebied weleens iets verzwegen voor zijn of haar geliefde. Dit blijkt uit onderzoek van Deals.be onder 1.005 volwassen Vlamingen met een vaste partner. Vooral rondom het salaris is nog veel onduidelijk; zo zegt een derde van alle ondervraagden niet te weten wat hun partner precies verdient.

Opvallend genoeg hebben mannen vaker financiële geheimen voor hun geliefde dan vrouwen. Niet minder dan 28 % van hen houdt weleens inkomsten, uitgaven en/of schulden achter. Onder vrouwelijke respondenten bedraagt dit slechts 21 %. «Het is nooit een goed idee om dingen te verzwijgen voor je partner, laat staan op financieel gebied», zegt Vince Franke van Deals.be. «Zeker nu alles duurder wordt, is het belangrijk om een helder overzicht te hebben van gezamenlijke inkomsten en uitgaven. Toegegeven, dat kan confronterend zijn, maar het is beter dan verzwijgen.»

Lastig onderwerp

Financiële geheimen lijken vooral een gevolg te zijn van schaamte. Zo zeggen maar liefst één op de vijf ondervraagden het vervelend te vinden om met hun partner over hun persoonlijke financiën te praten. Vooral gesprekken over het salaris gaan veel Vlamingen liever uit de weg; niet minder dan 18 % van de respondenten geneert zich voor de hoogte van zijn of haar inkomen. Opvallend genoeg hebben Antwerpenaren en Limburgers (beide 15 %) hier het minst last van, terwijl Brusselaars (33 %) en Brabanders (25 %) zich het vaakst schamen voor hun salaris. Franke: «Ik heb van huis uit geleerd om zo weinig mogelijk over geld te praten. Toen mijn vriendin bij me introk, kwam ik er echter snel achter dat het zo niet werkt. Na een paar maanden over en weer betaalverzoeken sturen, hebben we ervoor gekozen om onze financiën op één hoop te vegen. Het was even spannend om met de billen bloot te gaan, maar je weet wel direct waar je aan toe bent. Dat geeft rust.»

Financiële vaagheid

Omdat een groot gedeelte van de Vlamingen zijn geldzaken liever niet bespreekt binnen de relatie, zegt maar liefst 20 % van alle respondenten niet volledig op de hoogte te zijn van de financiële situatie van zijn of haar geliefde. Onder jongeren (tot dertig jaar) bedraagt dit zelfs 33 %. Desondanks verdenkt slechts 8 % van alle Vlamingen hun partner ervan schulden te hebben waar zij niets van afweten. Franke: «Een boete voor te hard rijden of een cadeau voor jezelf omdat je de afgelopen weken zo hard hebt gewerkt: wat je ook doet, verzwijg het niet. De voordelen op de korte termijn wegen niet op tegen de eventuele gevolgen. Relaties zijn gebouwd op wederzijds vertrouwen en respect. Als je al niet eerlijk kunt zijn over zoiets cruciaals als je geldzaken, wat zegt dat dan over jou als partner?»