Geen winterstop voor je lichaam: zo blijf je sporten bij vriestemperaturen

De herfst is begonnen en dat betekent dat de gezellige tijd van dekentjes met chocolademelk aanbreekt. Joggen of fietsen daarentegen zijn op zulke momenten misschien minder aanlokkelijk. Maar dankzij deze tips kost je het minder energie om de looppiste te verkennen.

1.Bouw je immuunsysteem op

Lopen of fietsen is niet alleen gezond voor je spieren, het sterkt ook je immuunsysteem verder aan. Door buiten te sporten, krijgt je lichaam de kans om tijdens de koude wintermaanden ook vitamine D op te nemen. En dat is in deze donkere periode altijd welkom.

2.Draag de gepaste kledij

Met de gepaste kledij zal je geen kou lijden! Stap 1: vermijd katoenen sportkledij in de winter. Als je kledij nat is door het zweet, dan ga je sneller onderkoeld geraken dan als je kleren draagt die vocht afvoeren. Het is dus sterk aangeraden om een sportoutfit te kiezen die zowel tegen de regen kan als zweetafdrijvend is.

3.Sport direct na je werk of school

Om te vermijden dat de zetel te uitnodigend is, kies je best direct voor de “korte pijn” na je werk of les. Zo kan je daarna zonder schuldgevoel in de zetel ploffen met een snack als beloning. Ook dat laatste is belangrijk om het voor jezelf vol te houden en de motivatiemeter hoog te houden.

4.Warm goed op

Bij koud weer zijn je spieren extra gevoelig voor blessures als je gewoon begint te sporten. Wees daarom waakzaam en zorg dat je goed opgewarmd bent. Begin dus best je sportsessie binnen en zet ze dan buiten verder.