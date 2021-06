Kato Callebaut weigert zich ‘braver’ te kleden tijdens het lopen: «Dan zijn we niet goed bezig»

Kato Callebaut werd onlangs tijdens het lopen nageroepen door een passant. Het overkomt nog steeds veel te veel vrouwen, en vaak denken mannen dat ze zich dergelijk gedrag kunnen permitteren omdat de vrouw in kwestie sportief of licht gekleed is.

(Geen) discussie

De 29-jarige zangeres hoopt dat vrouwen daardoor niet makkelijker geneigd zijn om zich ‘voorzichtiger’ te kleden. «Aaaah zomer, mijn seizoen! Helaas niet altijd. Ik postte er onlangs nog iets over, die ongewenste opmerkingen, intimiteiten, geroep of gevolg. Zij die een croptop of short durft te dragen, krijgt er nog een extra lading bovenop. Gaan lopen in de zomer, nog zo iets. Ik had er onlangs nog discussies over met vrienden: is dat wél echt zo erg? Het antwoord: ja. Als je moet twijfelen, hoe je er ook uitziet, over of je iets wel of niet zou dragen om zo weinig mogelijk reacties te krijgen, dan zijn we niet zo goed bezig», schrijft ze op Instagram.

T-shirts met positieve boodschap

Ze zet dan ook graag een bedrijfje in de kijker dat T-shirts maakt met quotes rond body positivity. «Bij Anonymous Albert hebben ze een reeks awesome shirts gemaakt met positieve quotes op, body positivity ten top. Het mooie hieraan is dat de opbrengst hiervan wordt doorgestort naar PUNT. vzw, een vereniging die zich inzet voor slachtoffers van seksueel geweld en misbruik. Girls, put on the shirt en geniet van de zon op je gezicht», besluit ze.